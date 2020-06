Spunta un cadavere in mare

Il corpo senza vita di una donna è stato avvistato nel primo pomeriggio nel porticciolo di Grignano, a Trieste. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno visto galleggiare il cadavere e hanno dato subito l'allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste con il Nucleo dei sommozzatori, per il recupero del corpo, in avanzato stato di decomposizione; presenti anche gli uomini della Guardia Costiera.

Non sono state al momento rese note le generalità nè le cause del decesso; sono in corso le operazioni di identificazione. Non risultano al momento persone scomparse in questa zona del Friuli Venezia Giulia.