Spunta un cadavere nell'Isonzo

Intorno alle 11, i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia sono intervenuti con un gommone lungo l'Isonzo per il recupero del cadavere di un uomo. Il corpo senza vita è stato segnalato da alcuni passanti che hanno avvisato subito i carabinieri della Compagnia di Gorizia.

Dopo l'allerta, i pompieri isontini hanno raggiunto il punto di avvistamento. Informato subito il magistrato di turno della Procura di Gorizia, il corpo è stato portato a riva e composto in cella mortuaria, a disposizione dell'autorità giudiziaria. E’ in avanzato stato di decomposizione: sarà necessario un esame esterno per cercare di capire di chi si tratti.

L'area in cui hanno operato i Vigili del Fuoco è quella compreso tra il Ponte IX Agosto e la zona Safog, a Gorizia. In molti hanno pensato alla persona scomparsa da Gorizia 20 giorni fa, ma non c'è alcuna certezza al momento. Sono in corso tutti gli accertamenti per dare conferma definitiva rispetto all'identità di questo cadavere.