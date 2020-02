Spunta un cadavere nelle acque di Portopiccolo

Sono in corso le operazioni di recupero di una salma individuata da un passante nella zona di Portopiccolo, in acqua. Stanno operando i Vigili del fuoco del comando di Trieste e di Opicina, insieme alla Guardia Costiera. Pare trattarsi del corpo di una donna.

Proprio in quel punto era stata cercata per una settimana una 55enne di Udine, che non dà notizie di sé ormai dal 17 gennaio. Le ricerche non avevano avuto alcun esito ed erano state sospese in attesa di nuove segnalazioni. Sul posto anche la Polizia di Stato del Commissariato di Sistiana.