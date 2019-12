Spunta un cadavere sulle rive del Tagliamento

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Villuzza, nel Sandanielese, sulle rive del Tagliamento. A rinvenirlo, intorno alle 9, in prossimità del ristorante che si trova in comune di Ragogna, è stato un passante che ha dato l'allarme facendo accorrere sul posto i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele del Friuli, il personale sanitario e i carabinieri. Il corpo è stato portato a riva, recuperata dalle acque del fiume.

Si tratta di Sergio Dotto, classe 1942, del posto. Ha avuto probabilmente un malore o è caduto accidentalmente. Il pensionato faceva regolarmente lunghe camminate all'aperto.

Sul posto il medico legale per un'ispezione esterna del corpo. Le cause del decesso sono comunque naturali. L'uomo viveva solo con il supporto di una domestica che lo aiutava per le necessità quotidiane. L'unica parente, che vive fuori dal Friuli, è stata subito informata e si sta recando a Ragogna. Sul posto i militari dell'Arma di San Daniele del Friuli.