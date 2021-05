Spunta un capriolo, la moto sbanda

Incidente lungo l'ex provinciale 95, a Varmo, intorno alle 15. Un uomo e una donna, che stavano viaggiando a bordo di una moto, si sono visti improvvisamente attraversare la strada da un capriolo mentre stavano procedendo da Udine in direzione di Portogruaro. Nell'impatto con l'animale selvatico sono entrambi rovinati sull'asfalto. In quel momento stava sopraggiungendo, dall'opposta corsia di marcia, una vettura. Il conducente, abilmente, è riuscito a evitare i due centauri finiti sull'asfalto ma è finito contro la moto.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e, dall'elibase di Campoformido, è decollato dell'elicottero, atterrato lungo la Napoleonica.

A restare ferita è stata la donna, trasportata con l'autolettiga all'ospedale, pare in condizioni non gravi. Qualche contusione e qualche graffio per l'uomo; per lui le medicazioni sono state eseguite sul posto e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Illeso il conducente della vettura. Danni ai mezzi.

La Sala Operativa del Nue ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e a supporto del personale sanitario. Anche da Udine una squadra dei pompieri a supporto. Per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Codroipo. Sul posto anche il Servizio di Recupero Fauna Selvatica della Regione, per recuperare la carcassa dell'animale morto.