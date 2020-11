Spunta uno scheletro in un vecchio magazzino, è giallo

I resti di una persona, ormai scheletrizzati, sono stati trovati accidentalmente nel tardo pomeriggio di ieri, a Trieste, negli ambienti dell'ex polveriera, una struttura dismessa. Dopo l'allarme sono intervenuti sul posto i militari dell'Arma del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del Capoluogo Giuliano. È giallo.

Le indagini sono in corso da parte del pm Pietro Montrone della Procura della Repubblica di Trieste, coordinata dal Procuratore Capo Antonio De Nicolo.

Il medico legale, dottor Fulvio Costantinides, è andato sul posto per i primissimi accertamenti. Quasi certamente sarà disposta un'autopsia, per fare luce sulle cause del decesso. Anche per risalire all'identità della persona al momento sconosciuta.