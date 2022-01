Sta meglio l'operaio travolto da un blocco di marmo

L'operaio coinvolto ieri in un infortunio sul lavoro in una ditta di Cervignano è stato dimesso dopo poche ore con una prognosi di quattro giorni. Sta bene e desidera ringraziare i colleghi di lavoro per il pronto intervento e sostegno.

Detto ciò - informa l'azienda in una nota stampa - condividiamo i fatti accaduti per tutelare lui e il nostro percorso nell'impegno a garantire, da sempre, la massima sicurezza sul lavoro. Una porzione di lastra, sollevata con un dispositivo di sollevamento, ha ceduto finendo sulla gamba dell’operaio. Sul posto sono accorsi immediatamente un’ambulanza e i Vigili del Fuoco distaccamento di Cervignano. Successivamente i Carabinieri e l'Azienda Sanitaria.

Dopo poche ore in Pronto Soccorso, il nostro dipendente è stato dimesso. La sicurezza dei nostri lavoratori - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della realtà produttiva -, è una priorità per noi.

Sul capitolo sicurezza, non c'è solo il rispetto degli obblighi di legge, delle regole e delle normative, ma c’è anche lo sviluppo di azioni proattive e volontarie (volte a creare la consapevolezza della sicurezza) a tutela dei nostri dipendenti con i migliori consulenti esterni che ci supportano in questo processo. Voglio inoltre ringraziare la squadra di primo soccorso aziendale, per la gestione interna dell'emergenza che ha funzionato egregiamente, attivando prontamente tutte le procedure previste dal protocollo.