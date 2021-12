Sta meglio la bimba trasportata in volo dal Burlo al Bambino Gesù

Agata è stabile. La piccola friulana di soli tre mesi, trasportata d'urgenza lunedì 27 dicembre con un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare dal Burlo di Trieste all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sta meglio. La critica fase post operatoria sembra superata.

A dirlo è la mamma della bimba che, con un post su Instagram, ha voluto ringraziare pubblicamente l'Aeronautica Militare e le due equipe di medici - giuliani e romani - che hanno salvato la figlia, affetta da uno raro emangioma epatico congenito.

Frasi pensate e meditate, scritte per sottolineare l'eccellenza organizzativa della sanità italiana. Ma frasi anche rivolte a parte della stampa che, parlando del caso di Agata, aveva tirato in ballo il Covid.

Tre mesi di Agata, tre mesi di corse, esami, medici, attese. Rimango senza parole, poi un attimo dopo esplodo di gratitudine, quando qualcuno esce da qualche porta e dice “è stabile”. O quando penso alle cose che, nonostante tutto, in Italia funzionano. Lunedì, grazie all’attivazione dei medici dell’ospedale infantile Irccs Burlo Garofolo di Trieste, all’intervento della Prefettura e alle forze dell’Aeronautica Militare, Agata è stata trasferita in meno di un’ora dal Friuli all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. E io con lei.

È stato chiamato volo-salvavita, quello che ci ha portate a Roma, nelle mani di medici che fanno cose che potrei paragonare alla magia, e mentre sorvolavamo mezza Italia in meno di quaranta minuti, io non sono riuscita a staccare il pensiero da terra, dove tutto questo è iniziato e spero finisca presto nel migliore dei modi possibili: con Agata a casa, a piangere al massimo per un pannolino da cambiare o il mal di pancia momentaneo da coliche. E non in attesa di un intervento così delicato da farmi venire i brividi soltanto nel pronunciarne il nome.

In casi come i suoi, rari e inaspettati, ho scoperto che si attivano una serie di meccanismi che qualsiasi altra nazione al mondo potrebbe invidiarci. Il Servizio Sanitario Italiano smette di essere quello delle snervanti attese agli sportelli dei Cup e mostra il suo rovescio buono, quello dell’immediatezza.

Non c’entra il Covid, non c’entra niente di tutto ciò a cui avrei potuto almeno da un nome. L’Emangioma Epatico Congenito che mia figlia si è ritrovata per qualche motivo a dover portare dentro è un pacchetto che pure io ho dovuto accettare, con tanto di clausola chiamata “paura”. Così come ho dovuto accettare i rovesci buoni e cattivi.

Questi ultimi ancora più inaspettati e vergognosi: quelli giornalistici. Penso che speculare e lucrare tramite la stampa e la pubblicazione, come hanno fatto svariate redazioni, sull’emergenza sanitaria sia vergognoso. I ringraziamenti per i rovesci buoni li ho già recapitati ai medici, enti e persone che sento presenti in questi mesi, i più difficili di tutti i miei trent’anni.