Stabile pericolante, intervento in via Ronchi

Alle 17, I Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con il supporto dell'autoscala in via Ronchi, a Udine, per un dissesto statico.

L'intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza uno stabile, da tempo abbandonato e fatiscente, che, in seguito al crollo strutturale della copertura, presentava delle parti pericolanti che costituivano pericolo per il transito sulla strada.