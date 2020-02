Stacca per due anni la corrente al negozio, donna denunciata

I Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto hanno avviato un indagine a seguito della denuncia presentata da una donna di 46 anni di Udine, titolare di un esercizio pubblico. L'indagine è terminata con la denuncia per atti persecutori e per danneggiamento di una 56enne residente in provincia di Udine; quest'ultima, nel corso del 2018 e del 2019, in più occasioni e senza alcuna ragione, aveva staccato più volte la fornitura della corrente elettrica della palazzina dove sorge il negozio, causando un ingente danno economico, quantificato in 8mila euro.

Senza corrente elettrica, infatti, i generi alimentari custoditi all'interno delle celle frigo si erano deteriorati ed era stato necessario gettarli. Le indagini sono state svolte dai militari dell'arma della Stazione di Feletto Umberto. La responsabile è stata identificata anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.