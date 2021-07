Stadio Friuli, il Comune di Udine presenta ricorso contro l’Anac

Il Comune di Udine presenta ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento della delibera dell’Anac resa nota a inizio giugno e che aveva fatto scoppiare il ‘caso’ dello Stadio Friuli. L’Autorità nazionale anticorruzione aveva ‘bacchettato’ l’Amministrazione comunale e l’Udinese sollevando, in particolare, rilievi sull’omesso controllo pubblico sui lavori di manutenzione annuali, sulla fidejussione presentata dalla società friulana nel 2013 e sulla denominazione dello Stadio Friuli, evidenziando come il cambio di nome in Dacia Arena associato a uno sponsor sia illegittimo.

Nella sua ricostruzione, il Comune – per tramite degli avvocati Giangiacomo Martinuzzi e Claudia Micelli – contesta innanzitutto i rilievi in merito allo schema di concessione adottato dall’Amministrazione (che, per l’Anac, costituirebbe una procedura formalmente atipica, ancorché rispettosa del principio di concorrenza).

Il contratto, ribadisce il Comune, prevede una concessione del diritto di superficie e non, come ipotizzato dall’Autorità, una cessione di bene pubblico. “Il provvedimento – si precisa nella nota - è lesivo perché stravolge l’impostazione data dall’Ente all’operazione, volta a trasferire a un soggetto privato rischi e costi della ristrutturazione e della gestione della struttura sportiva”.

Il pronunciamento dell’Autorità era arrivato come un fulmine a ciel sereno, dopo due anni e mezzo di approfondimenti, a seguito di una serie di esposti partiti già dal 2014 da alcuni membri di opposizione dell'allora Giunta Honsell.