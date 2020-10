Stalla distrutta dalle fiamme ad Amaro

Violento incendio ad Amaro, in un'azienda agricola e zootecnica di via Leopardi. Erano circa le 22.30 quando è scattato l'allarme che ha fatto intervenire sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, i pompieri del Distaccamento di Gemona del Friuli, insieme ai colleghi del Comando di Udine e ai volontari di Cercivento. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

Gli animali, diverse capre, sono stati subito messi in salvo dai proprietari. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni al fienile, che è andato completamente distrutto, sono ingenti. Alle 8 di questa mattina sul posto ci sono ancora i Vigili del Fuoco di Tolmezzo per le operazioni di smassamento e messa in sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.