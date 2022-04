Stanca dei rumori, anziana aggredisce la vicina con lo spray

Era stanca dei continui rumori provenienti dal piano di sopra. E così una donna di 78 anni, residente negli alloggi Ater a nord di Udine, è salita armata di due bombolette spray, ha suonato e spruzzato prima un moschicida, poi un deodorante per ambienti sugli occhi della vicina, una donna ghanese di 51 anni, procurandole lesioni guaribili in 5 giorni.

Per questi fatti, avvenuti nel 2018, l’anziana è stata condannata dal giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine a sei mesi di reclusione, pena sospesa.

Diversa la versione della condannata, difesa dall’avvocato Giulia Azzarello, che ha raccontato di essere salita per protestare e che il figlio della vittima ha spruzzato il moschicida, colpendo per sbaglio la madre. Poi lei è ritornata con il deodorante, strappatole dalle mani prima di essere utilizzato. Scontato il ricorso in appello.