Stava difendendo gli interessi dei lavoratori, assolto il sindacalista

Non ci fu alcun tentativo di estorsione, ma solo “legittima manifestazione dell’esercizio del diritto sindacale”: queste le motivazioni con cui il Gip Emanuele Lazzaro ha archiviato la denuncia per tentata estorsione presentata da Alessandro Pedone ed Enrico Dri, rispettivamente legale rappresentate e amministratore di Gsa, nei confronti del sindacalista della Fisascat Fvg - Cisl di Udine Fabiano D’Elia, difeso dall’avvocato Marco Quagliaro.

Aveva richiamato la legittima manifestazione del diritto sindacale anche il pubblico ministero nella richiesta di archiviazione del caso, a cui Pedone e Dri si erano opposti rendendo, quindi, necessaria l’udienza davanti al Gip.

Il rappresentante sindacale era finito nel mirino dei vertici di Gsa per aver più volte tentato di arrivare a un tavolo di confronto per discutere del trattamento dei dipendenti della cooperativa Te.Si. (controllata da GSA), che svolgono servizi di portierato presso l’Università degli Studi di Udine. Dopo varie richieste ignorate, D’Elia aveva prospettato di esporre durante le partite dell’Apu Gsa Basket (di cui Pedone è presidente, ndr) uno striscione con scritto: “Pedone paghi i tuoi giocatori ma non pensi ai tuoi dipendenti”. A quel punto era scattata la denuncia-querela davanti all’autorità giudiziaria da parte di Pedone e Dri, secondo i quali il sindacalista avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale competente, invece che proporre azioni dimostrative con l’obbiettivo di ottenere concessioni.

“Questo provvedimento del magistrato ha messo in chiaro un punto fondamentale” ci dice l’avvocato Quagliaro “cioè che il sindacato non è il sostituto processuale del lavoratore: non può ricorrere in tribunale al suo posto facendo valere diritti che competono ai lavoratori. Il signor D’Elia, come scritto dal Gip, non ha mai chiesto nulla per sé, ma ha tenacemente preso le difese dei propri associati. Forse al giorno d’oggi troppe imprese si sono disabituate al dialogo con sindacati e, quando questi lo sollecitano, scambiano le richieste di confronto per estorsione".

Aggiunge D’Elia: “Mi ero preso a cuore il caso da mesi senza demordere. La dirigenza Gsa, però, si era già dimostrata sorda a ogni istanza, anzi aveva addirittura sanzionato disciplinarmente il rappresentante sindacale aziendale, per avere inviato, durante l’orario di lavoro, un’email affinché anche l’Università di Udine, quale committente del servizio di portierato, prendesse in considerazione le gravose condizioni in cui il servizio veniva reso dai dipendenti di Te.Si”.

Una sentenza importante a ribadire che la libertà sindacale si può manifestare in vari modi di azione, sempre nel rispetto delle leggi e dei ruoli e tutti con la stessa finalità, il rispetto delle regole contrattuali e migliorare le condizioni dei lavoratori lasciando il tribunale come ultima sede dove far rispettare i diritti del lavoratore, la contrattazione in luogo del giudizio, da sempre la strada privilegiata dalla Fisascat Fvg e da tutta Cisil.