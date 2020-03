Stavolo in fiamme a Timau di Paluzza

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi in località Timau, in comune di Paluzza, in via Monte Coglians. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto levarsi le prime colonne di fumo e fiamme. A prendere fuoco un vecchio stavolo dei proprietà di una donna residente all'estero, già in stato di abbandono e che doveva essere demolito.

Gli abitanti hanno dato subito l'allarme chiamando il 112 e hanno utilizzato gli estintori per cercare di contenere il rogo. Sul posto, poi, sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo che hanno lavorato per estinguere le fiamme e poi per smassare il materiale combusto.

Nel vecchio stavolo era stoccato da molti anni del fieno. Per questo motivo l'incendio si è esteso rapidamente, danneggiando gravemente la struttura. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Massimo Mentil che ha seguito le operazioni di spegnimento del rogo, assicurandosi che non ci fossero persone coinvolte. Alle 20.30 i pompieri stanno ancora lavorando per estinguere gli ultimi focolai e smassare il materiale in modo tale che sia garantita la sicurezza della zona.

Le cause sono in corso di accertamento. Si potrebbe trattare di un incendio doloso, considerata l'area molto defilata, oppure di un rogo accidentale causato, ad esempio, dal getto di un mozzicone di una sigaretta. In questa zona c'è molta neve e non ci sono, in riferimento allo stavolo, reti elettriche che possono aver causato qualsivoglia tipo di corto circuito.