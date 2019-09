Stazione centrale di Trieste passata al setaccio: sette indagati

Stazione centrale dei treni di Trieste passata al setaccio in occasione del terzo appuntamento con l’operazione denominata “Alto Impatto” coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno. Ieri, martedì 16 settembre, personale della Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, tra le 8 e le 20 ha effettuato controlli a viaggiatori e bagagli anche con l'ausilio di quattro unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza di Triest. Gli equipaggi delle Unità Operative di Pronto Intervento hanno effettuato anche un’attenta perlustrazione all’interno dello scalo ferroviario.



Su 683 persone identificate, per un totale di 350 bagagli ispezionati, sono in tutto sette i cittadini stranieri indagati in stato di libertà.



Le attività di vigilanza e controllo, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria di Trieste, sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione, che consentono la verifica e l’analisi in tempo reale dei documenti elettronici, nonché di metal detector portatili.

Per rendere più incisive le attività di controllo e permettere, al contempo, uno scorrimento fluido ed ordinato del pubblico, è stato realizzato, anche grazie al contributo di RFI-Protezione

Aziendale e Trenitalia, un sistema di canalizzazione del flusso dei passeggeri attraverso un unico varco utilizzando transenne e nastri, riducendo al minimo i disagi per l’utenza.