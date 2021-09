Stazioni al setaccio, quasi 19mila persone identificate, un arresto e 128 indagati

L'estate volge al termine ed è tempo di bilaci per la Polizia Ferroviaria del Fvg, impegnata sul territorio regionale in controlli di routine per garantire la sicurezza dei cittadini nel periodo estivo, tipicamente caratterizzato da un notevole aumento dei flussi turistici e contrassegnato dal permanere dello stato pandemico.



Un arrestato, 128 indagati e 18.979 persone controllate; 51 sanzioni elevate per diverse tipologie di violazioni amministrative, 2.604 le pattuglie impegnate in stazione e a bordo treno; 850 i treni presenziati e 1.310 i veicoli controllati negli ambiti di competenza: è questo il bilancio dei controlli della Polfer del Friuli Venezia Giulia.



Le attività di controllo sono state potenziate attraverso tre operazioni straordinarie di 'Stazioni Sicure' per contrastare le attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario e tre giornate 'Rail Safe Day', per la prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi. Tre anche le operazioni 'oro rosso' per il contrasto del fenomeno dei furti di rame, causa di disagi e ritardi nella circolazione dei treni.



Molestie, aggressioni e furti

A tali iniziative si è aggiunta, il 2 e 3 luglio, l’operazione 'Rail Action Day Active Shield', organizzata a livello internazionale dall’associazione di Polizia ferroviarie e dei trasporti europei RAILPOL cui aderisce anche la Polizia ferroviaria.dove sono stati svolti servizi di controllo in collaborazione con le forze di Polizia austriache per monitorare la situazione a bordo dei treni internazionali, i cui transiti sono ripresi regolarmente nel rispetto della normativa anticovid.All’inizio di giugno, la Polfer di Trieste ha identificato un uomo che aveva molestato sessualmente due donne a bordo del treno regionale Tarvisio-Trieste. Sempre nello stesso mese, gli agenti del capoluogo giuliano sono invece intervenuti per gestire l’aggressione di un cane di grossa taglia, aizzato dalla proprietaria contro un viaggiatore. Mentre a Pordenone, gli agenti hanno denunciato un catanese di 53 anni per furto aggravato di uno zainetto a bordo di un treno Vienna- Trieste, recuperando la refurtiva e restituendo il maltolto alla proprietaria.Ad agosto, una pattuglia della Polfer di Gemona è intervenuta sulla linea Venezia-Udine a causa di un’altra molestia sessuale ai danni di una coppia di ragazze, all'altezza della stazione di Conegliano, fermando il presunto autore.All’inizio di settembre, gli agenti della Polfer di Tarvisio hanno sorpreso un gruppo di soggetti a bordo di un veicolo all’interno del quale sono stati rinvenuti 128.000 euro in contanti e numerosi attrezzi da scasso. Tutto è stato debitamente sequestrato e gli occupanti del veicolo denunciati.L’11 agosto, infine, è stato consegnato alla Polfer di Gemona del Friuli un defibrillatore, con il quale sarà possibile garantire soccorsi tempestivi in caso di malore.