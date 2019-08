Stazioni e treni: controllate oltre 600 persone

Controlli straordinari lungo ponte di ferragosto grazie a 681 operatori della polizia ferroviaria impiegati sull’intera rete ferroviaria della regione.

Visto il forte aumento dei flussi turistici a bordo dei treni, tenuto conto anche del momento particolarmente delicato in ambito internazionale e dell’aumento del flusso migratorio sul confine orientale, la Polfer del Fvg è stata particolarmente impegnata in servizi straordinari di vigilanza e controllo nelle stazioni e sui treni, per garantire la sicurezza di movimento dei viaggiatori.

Sono 135 le pattuglie impiegate sul territorio, di cui 46 a bordo treno. Sono state controllate 620 persone e otto quelle indagate in stato di libertà, sette delle quali risultate essere cittadini stranieri illegalmente entrati nel territorio nazionale.

101 sono stati i convogli ferroviari scortati e sei i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori. Tre i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. Infine, controllati anche 94 veicoli.