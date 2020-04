Sterpaglie a fuoco a San Giovanni di Polcenigo

Sterpaglie in fiamme a San Giovanni di Polcenigo. Ieri sera, venerdì 10 aprile, due squadre dei Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenute con Aps e Autobotte per spegnere un grande cumulo di ramaglie e resti di potatura, in via Sacile.

Dalle abitazioni limitrofe delle persone avevano notato il bagliore e la grande colonna di fumo e lanciato l'allarme.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 23.00 circa, con l'ausilio di un escavatore privato usato per lo smassamento del cumulo.