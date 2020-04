Sterpaglie a fuoco, lambita una casa

I Vigili del Fuoco del Comando di Udine sono intervenuti nel pomeriggio in comune di Moruzzo, in via Centa, nel cuore del paese, dove si è sviluppato un incendio. Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono divampate prima in un campo, in un'area di sterpaglie, per poi estendersi a un ricovero attrezzi e, quindi, raggiungere un'abitazione.

Per fortuna il tempestivo intervento dei pompieri ha limitato i danni alla casa che è stata lambita dall'incendio nella parte esterna, in particolare quella delle grondaie. Nessuno è rimasto ferito.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina anche a Villanova di San Daniele del Friuli. Qui una persona, per pulire il suo fondo agricolo, ha incendiato un cumulo di foglie e ramaglie. Non è, però, riuscito a controllare il rogo ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per mettere in sicurezza l'area. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di San Daniele.