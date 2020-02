Steward, il Comune di Pordenone lava i panni in Arno

Gli steward urbani di Pordenone parlano toscano. Almeno fino alla fine del Carnevale. E’ stato affidato alla fiorentina Velox Investigazioni srl con un contratto di 90 giorni il monitoraggio del territorio e delle strade cittadine. Un servizio, questo, utilizzato nella città sul Noncello fin dal 2017 grazie a 8 operatori impiegati principalmente all’uscita dei luoghi di lavoro, soprattutto degli esercizi commerciali, e lungo gli itinerari più bui e solitari, mentre in estate sono utilizzati di più nei parchi. Tutto ciò per fare da deterrente e per dare una maggiore percezione di sicurezza, anche supportando la polizia locale raccogliendo le segnalazioni dei cittadini.

L’affidamento diretto alla ditta fiorentina, che possiede i requisiti richiesti dal Comune e che “vanta un’esperienza aziendale pluriennale - si legge nella determina con la quale è stato dato in appalto il servizio - consolidata dal 1962 nei settori di Security e Safety e che in particolare nell’ultimo triennio ha svolto servizi per importanti manifestazioni nei Comuni di Empoli, Firenze, Arezzo e offre servizi compatibili con quello di presenza di steward urbani sperimentato dal Comune di Pordenone”, è datato 18 dicembre 2019.

Il motivo per il quale si è dovuto risalire l’Arno per individuare la ditta fornitrice degli steward è spiegato in questa stessa determina: la gara, avviata il 15 novembre con una manifestazione d’interesse che ha anche impegnato la spesa, è andata deserta. E così è stato necessario ‘coprire’ il periodo - ricco di eventi - che va da Natale almeno fino alla fine delle settimane dedicate alle maschere e agli scherzi. La spesa per il trimestre sfiora i 49mila euro. Per la sorveglianza, comunque, è stato assorbito dalla Velox Investigazioni il personale già utilizzato in passato, “in quanto già formato ed esperto nel presidio del territorio, in particolare delle aree critiche,individuate e monitorate all’interno della mappa del rischio della città”.

“L’affidamento - spiega l’assessore pordenonese alla Sicurezza, Emanuele Loperfido - alla ditta toscana si è reso necessario soprattutto per il principio di rotazione, per il quale non era possibile riaffidare anche in via temporanea il servizio a chi se n’era occupato in passato”.

Quella fiorentina, comunque, rimane una toppa in attesa di assegnare il servizio in maniera stabile. Proprio per questo, il Comune di Pordenone ha pubblicato nei giorni scorsi un nuovo avviso di manifestazione d’interesse per gli steward urbani.

Stando ai termini riportati nell’avviso, gli steward - rigorosamente non armati - dovranno essere da 2 a 8 e garantire una presenza giornaliera dalle 8.30 alle 23 in diverse parti della città, anche tenedo conto dell’afflusso di persone in occasione degli eventi e delle manifestazioni. Per questo servizio, che dovrà durare al massimo fino al 30 aprile del prossimo anno e comunque fino all’esaurimento dei fondi (per ogni ora di lavoro saranno corrisposti 19,60 euro), pari a 130mila euro più iva, 102mila dei quali provenienti da un contributo regionale. Le aziende che fossero interessate dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12 del 21 febbraio 2020.