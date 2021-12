Stop ai falò e alle feste di Capodanno in piazza

Capodanno ed Epifania, anche nell'ex provincia di Udine, saranno all'insegna della prudenza e del rigoroso rispetto delle norme dettate dal decreto Festività, che vieta gli assembramenti anche all'aperto.

Quindi, niente feste in piazza per salutare l'arrivo del 2022, ma anche la tradizione dei falò epifanici dovrà fermarsi. Con una sola, importante, eccezione, quella del Pignarul Grant di Tracento, che si terrà con modalità molto simili a quelle dello scorso anno, ovvero rigorosamente senza pubblico.

E' quanto emerso dal confronto tra il Prefetto Massimo Marchesiello e i sindaci del territorio in occasione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una linea che era già stata preventivamente adottata dalla maggior parte dei Comuni dove sono saltate - o non sono proprio state organizzate - le tradizionali feste in piazza di Capodanno. E anche da molti organizzatori che, dalla Fiaccolata del Lussari, che avrebbe dovuto tenere a battesimo il nuovo anno, allo Snow Rugby di Tarvisio (rinviato per il secondo anno), avevano già deciso di annullare gli appuntamenti.

Se non ci saranno momenti pubblici di festa e anche discoteche e locali da ballo non potranno aprire i battenti per la notte più lunga dell'anno, il rischio è quello che si moltiplichino i veglioni privati, con la possibilità di feste danzanti 'clandestine'. Proprio per questo, il Prefetto ha chiesto alle forze dell'ordine di tenere alta l'attenzione, mobilitando anche la Polizia Postale, per monitorare eventuali 'inviti' diramati in rete o sui social network.

Saranno intensificate anche le verifiche nei locali, per il rispetto sulle norme che prevedono l'obbligo di Green Pass 'rafforzato' per tutti gli avventori, e sul corretto utilizzo delle mascherine che, lo ricordiamo, sono necessarie anche all'aperto, a maggior ragione nelle occasioni di potenziale assembramento.

Sempre sulla scorta del decreto Festività - ma anche del buonsenso e della prudenza - sono destinati a non accendersi i tradizionali falò che illuminano la notte della Befana. Una decisione già formalizzata anche da alcune amministrazioni del Friuli Occidentale, a partire dal Comune di Pordenone, che ha annullato tutti i 'pan e vin' del 5 gennaio in città.

Si terranno, nel rispetto delle norme anti-Covid, invece, i momenti solenni dell'Epifania, ovvero la Messa dello Spadone di Cividale e quella del Tallero a Gemona del Friuli.