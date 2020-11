Stop ai giochi, controlli dell'Agenzia dei Monopoli

Nell’ambito delle attività svolte sul territorio, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli del Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno effettuato, nei giorni scorsi, una serie di controlli per la verifica del rispetto del Dpcm del 3 novembre, che ha imposto la sospensione delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento.

Le operazioni hanno portato a riscontare, tramite la lettura dei dati di gioco, che in diversi esercizi pubblici (otto in Veneto e due in Friuli Venezia Giulia), alcuni apparecchi sono stati accesi oltre il 6 novembre, contravvenendo così al divieto previsto dalla normativa vigente. Sono state applicate sanzioni amministrative per un totale, nel minimo, di 4.000 euro.

I funzionari hanno, inoltre, sequestrato, in un esercizio di Nogarole Rocca (Verona), un apparecchio da intrattenimento risultato irregolare, per la difformità tra il cabinet e la scheda di gioco, contestando al titolare dell’esercizio e al proprietario dell’apparecchio, la relativa sanzione amministrativa per un totale di 20.000 euro.