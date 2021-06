Stop ai tamponi per le aree di confine, ecco l'ordinanza

"La deroga all'obbligo di test molecolare o antigenico nelle aree confinarie era molto attesa in Friuli Venezia Giulia e in altre Regioni e Province autonome, ed è arrivata. Il Pd aveva sollevato questo problema direttamente al ministro Speranza, che è venuto incontro a esigenze reali di popolazioni che stavano incontrando gravi ostacoli alla mobilità transfrontaliera, segnalati subito dai senatori Alfieri e Rojc. Procediamo su una linea di buon senso e progressiva apertura, senza slogan e senza rinunciare alla prudenza". Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, rendendo nota l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, con cui viene meno l'obbligo del test antigenico "in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 chilometri dal luogo di residenza, domicilio o abitazione" e viceversa "in caso di permanenza di durata non superiore alle 24 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 chilometri dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione".

"Non si può che esprimere un apprezzamento sul via libera agli spostamenti transfrontalieri per i lavoratori e i cittadini residenti nelle aree di confine, frutto dell’iniziativa della senatrice Rojc e dell’onorevole Serracchiani", è il commento di Roberto Treu, presidente Consiglio sindacale interregionale Fvg-Slovenia. "Anche il ministro della Salute ha mostrato sensibilità e attenzione per le esigenze economiche, lavorative, sociali e culturali delle nostre realtà confinarie, che oggi possono salutare una nuova caduta di quelle frontiere già da lungo tempo superate nella vita quotidiana e nella mentalità delle persone al di qua e al di là del confine, con il ritorno a un tessuto di relazioni che può nuovamente esprimere le sue potenzialità, a lungo frenate dalla pandemia".

"La decisione del Governo di togliere la burocrazia ai transfrontalieri, fortemente voluta dalla Lega sia a livello nazionale che regionale, assume un'importanza strategica per il Friuli Venezia Giulia, regione di confine". Lo affermano in una nota i consiglieri Antonio Calligaris e Danilo Slokar (Lega), plaudendo "all'azione della Lega e alla scelta del Governo di togliere le restrizioni di movimento a chi abita in prossimità dei confini con l'abolizione del tampone per chi abita entro 60 chilometri".

"Una scelta di buon senso, molto attesa e richiesta dai cittadini della nostra Regione. La decisione - concludono gli sponenti del Carroccio - rappresenta un importante segnale di ripartenza per il commercio e i servizi di confine. Con la scelta che imponeva le restrizioni non si era tenuto minimamente conto dei disagi di chi quotidianamente o settimanalmente attraversava il confine per motivi di lavoro o di studio".