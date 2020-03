Stop al cantiere dell'ospedale di Pordenone

Lavori interrotti, causa Coronavirus, per il nuovo ospedale di Pordenone e la cittadella della salute. L’Azienda sanitaria del Friuli occidentale ha deciso di sospendere il cantiere, visto che l’impresa Cmb di Carpi ha evidenziato l’impossibilità di assicurare le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, previste dalle ordinanze ministeriali finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Segnalati, inoltre, possibili rallentamenti dovuti a prevedibili difficoltà di approvvigionamenti e problematiche di tipo logistico e organizzativo derivanti dal fatto che molti degli operai presenti in cantiere devono compiere spostamenti importanti per raggiungere il posto di lavoro.

Una decisione, chiarisce l’azienda sanitaria, in linea con quanto sta verificandosi nella gran parte dei cantieri in Regione. È in fase di formalizzazione la firma del verbale di sospensione dei lavori da parte di impresa e Direzione dei lavori, che sarà poi trasmesso all’Azienda Sanitaria per la sottoscrizione da parte del Responsabile del Procedimento.

La durata della sospensione non è al momento stimabile con certezza, in quanto correlata con l’evoluzione delle condizioni sanitarie generali e con le disposizioni di legge.

Come sottolineato dal direttore generale Joseph Polimeni, “l’Azienda Sanitaria ha evidenziato a tutte le parti interessate la necessità di un costante monitoraggio della situazione, finalizzato a disporre la ripresa dei lavori nei tempi più brevi possibili”.