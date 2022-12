Cafc comunica che lunedì 12 dicembre, per lavori sulla rete idrica, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 8.30 alle 12 a Gemona, in via Properzia (dal civico 104 al 152, dal civico 61 al civico 153) e in via Torino.

Per emergenze e/o guasti chiamare il numero verde Cafc 800 903 939 - servizio disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.