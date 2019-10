Stop dell'attività per due studi odontotecnici

Doppia sospensione dell'attività negli ultimi giorni per due odontotecnici. I carabinieri del Nas di Udine hanno eseguito in questi ultimi mesi accurati controlli negli studi attivi in Friuli Venezia Giulia, in seno a una campagna nazionale del Ministero della Salute dedicata al controllo del rispetto delle normative di settore.

Dall'inizio di quest'anno, infatti, è necessario che il direttore sanitario della struttura si iscritto all'albo della provincia dove opera. C'era tempo fino a maggio per mettersi in regola. Poi sono scattati i controlli eseguiti dai militari del Nas.

Gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno rilevato due situazioni irregolari. Una a Gorizia e una in provincia di Udine, nella zona montana. Per entrambe le strutture è stata disposta la sospensione dell'attività. Non si tratta di un provvedimento di natura penale né sono scattate denunce. L'azione, infatti, è di tipo amministrativo.

Prevede la sospensione dell'esecuzione delle attività odontoiatriche fino alla regolarizzazione della posizione del direttore sanitario.