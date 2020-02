Stop per 15 giorni al bar Pullman di Udine

Avventori con precedenti penali e violazioni di norme igienico sanitarie, in particolare sulle modalità di conservazione degli alimenti. Nuovi guai per il Bar Pullman di Borgo stazione, negli ultimi anni finito spesso al centro della piccola cronaca locale. Per tutte queste ragioni, il Questore di Udine, Manuela De Bernardin, ha sospeso per 15 giorni la licenza, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Durante un recente controllo, inoltre, è stato sequestrato hashish, che alcuni clienti avevano gettato a terra vedendo i militari dell'Arma arrivare.