Stop per trenta giorni al locale, il titolare: 'Getto la spugna'

Un periodo di trenta giorni di chiusura e una multa da 800 euro. Queste le sanzioni comminate dalla Polizia locale al Guru's bar di Ronchi dei Legionari per la mancata osservanza delle normative anti-Covid.

Nell'ambito dei controlli che vengono effettuati sul territorio, infatti, nel pomeriggio di venerdì una pattuglia ha notato alcuni avventori intenti a consumare bevande all'esterno dell'esercizio di via Roma, che era già stato sanzionato qualche settimana fa, sempre dalla Polizia locale che, allora, aveva disposto una chiusura di cinque giorni.

La visita non è stata gradita dal titolare, Andrea Aiello, 43enne triestino, che ha contestato il verbale, ritenuto sin troppo pesante. “Ho aperto questo bar solo da pochi mesi – ha detto – ho investito del denaro e non ho ricevuto un centesimo di ristoro. Questa chiusura vuol dire la fine della mia attività. Ho deciso di chiudere i battenti, di gettare la spugna. Avrò l'affitto da pagare, visto che i locali non sono di mia proprietà, le varie bollette da saldare e non so proprio come potrò fare. La nostra è una categoria davvero martoriata, che ha sopportato fin troppo e che fa fatica a vivere. Nel mio caso – ha concluso Aiello – questa è la parola fine a una storia durata poco, davvero troppo poco”.

Nel caso del Guru's bar ha pesato la 'recidiva'. Al momento dell'arrivo della Polizia locale sembra che all'esterno del locale si trovassero 4 o 5 persone, tutte intente a consumare.

“La nostra Polizia locale deve far rispettare le regole – ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet – e tutti, indististamente, debbono rispettare le regole in un periodi difficile come è questo. I contagi non si placano e la trasmissione degli stessi avviene proprio se non si rispettano le regole”.

Nel corso del 2020 l'emergenza Covid ha impegnato gli agenti di Polizia locale in 517 controlli di persone, di cui 14 sanzionate e 163 controlli di esercizi commerciali, di cui due sanzionati. Controlli e sanzioni sembrano essere in aumento in questi primi tre mesi del 2021. E in effetti l'impegno della Polizia locale è costante e quotidiano.