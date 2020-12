Strade chiuse per pericolo valanghe in Friuli, in seguito alle abbondanti nevicate. Lungo la regionale 76 'della Val Raccolana' Fvg Strade segnala la chiusura dal chilometro 18 al 27, da Sella Nevea a Cave del Predil.



Chiuse anche la regionale 73 'del Lumiei', la regionale 110 'di Passo Pramollo', la 465 'della Forcella Lavardet e Valle San Canciano, al chilometro 10.