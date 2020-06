Strade sicure, avvicendamento al Raggruppamento Umbria-Marche

Si è concluso il mandato del 132° reggimento artiglieria terrestre 'Ariete' di Maniago, che, al comando del Col. Mario Feneziani, ha guidato il Raggruppamento “Umbria-Marche” durante il primo semestre del 2020. Oggi ha avuto luogo il passaggio di consegne con reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, al comando del Colonnello Cesare Canicchio.



Per sei mesi oltre 200 uomini e donne, appartenenti al 132°, al reggimento Logistico Ariete, al 132° reggimento Carri e al 28° Reggimento Pavia, hanno quotidianamente garantito la vigilanza a siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia delle provincie di Perugia, Macerata, Ancona e Pesaro-Urbino. In tali località il personale militare ha operato per contrastare e prevenire atti criminosi, attacchi terroristici e azioni prevenzione nelle aree terremotate.



Tra i principali siti presidiati vi sono i palazzi giudiziari di Perugia e Spoleto, luoghi di culto – tra i quali la basiliche papali di S. Francesco d’Assisi e di Santa Maria degli Angeli e la Basilica di Santa Rita da Casca – porti e aeroporti marchigiani, i centri abitati tra Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del 2016.



Durante l’operazione, il Raggruppamento Umbria – Marche ha svolto oltre 5.600 attività di vigilanza fissa, dinamica e pattugliamento motorizzato sui 75 siti e obiettivi sensibili individuati dalle autorità prefettizie, con oltre 7.500 identificazioni, 43 denunce, 5 sequestri di sostanze stupefacenti e materiale di vario genere, con oltre 580.000 chilometri percorsi complessivamente dai mezzi dell’Esercito nella rispettiva area di responsabilità.Tali attività si sono susseguite incessantemente anche durante tutte le fasi della pandemia da Covid-19, per la quale ai 4 complessi del raggruppamento sono stati assegnati ulteriori compiti, vedendoli operare in prima linea per l’implementazione delle misure contenitive stabilite dalle autorità governative, garantendo un preziosissimo concorso a favore delle Forze di Polizia.Unanime il plauso rivolto dalle Autorità di Governo locale e di Pubblica Sicurezza al Raggruppamento per la proficua collaborazione che è stata instaurata e per l’assoluta sinergia con cui il personale militare ha saputo operare al fianco delle Forze di Polizia, a pieno beneficio del servizio svolto a favore dell’ordine pubblico.