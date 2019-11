Strage di Dacca, sette condanne a morte

Sette condanne a morte. E’ questa la sentenza emessa per la strage di Dacca, l’attentato terroristico che il 1 luglio 2016, provocò 22 vittime, tra le quali i friulani Marco Tondat e Cristian Rossi.

I sette miliziani islamici sono stati giudicati colpevoli dal tribunale del Bangladesh per l’attacco nel ristorante Holey Artisan Bakery, nella zona diplomatica della città e molto frequentato da stranieri, dove il commando, un manipolo di giovani, era entrato armato fino ai denti, scatenando l’inferno.

Lo riferisce la Bbc online. I sette sono accusati di appartenere all'organizzazione islamista locale Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB). Inizialmente l'attacco era stato rivendicato dall'Isis, ma le autorità locali hanno poi concentrato le indagini sugli ambienti jihadisti del Paese.

L’agguato era stato compiuto da cinque uomini, armati con fucili d'assalto e machete, che avevano a lungo tenuto in ostaggio le persone all’interno del locale. L’attacco si era poi risolto con un blitz delle forze dell’ordine locali, che avevano ucciso i cinque terroristi.

A processo c’erano complessivamente otto persone, accusate di aver pianificato e fornito le armi agli aggressori; uno degli imputati è stato assolto.

Rossi, 47 anni, era un imprenditore nel settore dell'abbigliamento e viveva a Feletto Umberto con la moglie Stefania e due bimbe gemelle, che all'epoca della strage avevano appena tre anni. Era a cena con altri colleghi in una saletta del ristorante. Rossi era vissuto in Bangladesh, dove aveva curato i rapporti per conto della Bernardi. Da quando il gruppo aveva chiuso, aveva avviato una nuova attività con un collega pordenonese che importava capi prodotti a Dacca.

Tondat, 39enne imprenditore di Cordovado, anche lui padre di una bimba che all'epoca del brutale attacco aveva sei anni, stava completando le pratiche per il trasferimento nel Paese e, al momento della strage, si trovava anche lui all'interno del locale preso di mira dai terroristi.