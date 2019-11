Strage di gatti selvatici sulle strade del Friuli

Sempre più gatti selvatici investiti lungo le strade le Fvg. Sono già tre gli esemplari rimasti vittime nelle ultime due settimane. L'ultimo caso risale a giovedì scorso quando un felino di tre chili è stato colpito da una vettura lungo la costiera triestina, all'altezza di Canovella de Zoppoli. Il felino, che ha riportato un trauma cranico, si trova ricoverato e se sopravviverà sarà affidato al centro di recupero degli animali selvatici che si occuperà anche del successivo rilascio in natura, una volta guarito. Gli altri due investimenti risalgono invece al 15 novembre e sono avvenuti in comune di Duino Aurisina e ad Ipplis di Premariacco.



La specie Felis silvestris, lontana parente del gatto domestico e di estremo interesse comunitario, negli ultimi anni sta diventando sempre più comune anche nella Bassa Friulana, dove scende attraversando le maggiori golene fluviali. In Fvg si stima siano presenti tra i 150 e i 300 gatti selvatici, circa un decimo della popolazione complessiva presente in Italia.



“Il gatto selvatico sta vivendo una fase di forte espansione sia verso Nord, sia verso Ovest – ci ha spiegato Luca Lapini, zoologo del Museo di Storia Naturale di Udine -. Nel corso degli ultimi vent'anni si sono costituite discrete popolazioni anche nel Veneto orientale e in provincia di Trento. Gli incroci con i gatti di casa in Italia sono ancora contenuti (2-8%), ma vista la forte espansione della forma selvatica in certe zone potrebbero facilmente aumentare”. “Nel caso di incidenti – prosegue il ricercatore-, questi animali vengono recuperati dall'efficientissimo Servizio di recupero fauna della Regione e sottoposti a determinazione specialistica presso il Museo Friulano di Storia Naturale, che segue la specie da più di trent'anni in tutta l'italia settentrionale. Lo studio del loro stato sanitario viene effettuato in costante collaborazione con l'Università di Udine e con L'istituto Zooprofilattico delle Venezie, mentre gli studi genetici vengono seguiti in collaborazione con ISPRA ed altri Istituti europei”.