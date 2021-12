Strani rumori nella notte a Pordenone

I Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone sono stati impegnati per oltre tre ore, dalle 23 alle 2, per cercare di capire da cosa fosse originato un fortissimo rumore proveniente dalla Cittadella della Salute, in via Montereale, nel capoluogo del Friuli Occidentale.

A segnalare questo rumore molto forte - simile a delle esplosioni - sono state numerose famiglie che vivono nella zona, svegliate nel cuore della notte. Il frastuono era originato, come si è appurato dopo diverse indagini sul posto, da un funzionamento difettoso di alcune ventole del sistema di raffrescamento e riscaldamento.