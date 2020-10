Stretta anti-Covid, 25 locali controllati a Trieste

Dopo gli eccessi di venerdì sera, ieri è scattata l'ordinanza del governatore Massimilian Fedriga che, su impulso del Prefetto di Trieste Valenti, ha stabilito la chiusura di tutti i locali alle 23, per evitare assembramenti e intemperanze.

Le forze dell'ordine - Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza - hanno eseguito diversi controlli, per verificare che il sabato sera si svolgesse rispettando le regole. Sono stati 25 i locali sottoposti a controllo, in particolare in centro città, tutti risultati a norma, mentre le persone sottoposte a verifica sono state 844.

Nel corso di un servizio interforze, una persona è stata sanzionata perché non indossava la mascherina che, lo ricordiamo, è obbligatoria anche all'aperto, tranne quando ci si trova da soli in un luogo isolato.

Dopo quanto accaduto venerdì notte, una decina di gestori di locali della movida triestina erano stati convocati e ammoniti dal Questore. La Fipe, che già nei mesi scorsi aveva fatto appello al senso di responsabilità e al rispetto delle regole, ha annunciato che darà mandato ai propri legali per capire se è possibile rivalersi nei confronti dei pochi esercenti che, con il loro comportamento, hanno danneggiato l'intera categoria e la città, provocando un danno d'immagine nella notte di festa che tradizionalmente precede la Barcolana.