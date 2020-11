Stroncato da un infarto in cantiere

Un uomo di 54 anni è morto ieri mattina a Trieste mentre stava eseguendo alcune opere di manutenzione in un cantiere edile in via dell'Istria insieme ad alcuni colleghi.

Improvvisamente, mentre stava lavorando, si è accasciato e non ha più ripreso conoscenza. Gli amici lo hanno subito soccorso e hanno chiamato il 112.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito un'ambulanza. Sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante. Inutili, purtroppo, le manovre di rianimazione: per l'uomo, del posto, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali. A stroncare la vita di quest'uomo è stato con ogni probabilità un infarto.