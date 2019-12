Stroncato da un malore, lo trovano morto in casa

Lutto a Fagagna per la morte improvvisa di un uomo di 73 anni, trovato senza vita nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione. A dare l'allarme è stato un parente che non riusciva a mettersi in contatto con lui dal pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale medico, insieme ai Vigili del Fuoco.

Purtroppo per lui non c'era più nulla da fare, stroncato da un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. Dopo il nullaosta rilascio da parte del magistrato di turno, la salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione del funerale.