Stroncato da un malore nella notte a Fagagna

Un malore fatale ha stroncato questa notte di sabato 11 luglio 2020, un 55enne di Fagagna. L'uomo si era destato intorno alle 23, forse proprio perché aveva avvertito un malessere. I parenti, poi, lo hanno trovato riverso in una stanza della casa. Hanno dato immediatamente l'allarme e sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori.

Ma per il 55enne, purtroppo, non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato dichiarato deceduto dal medico intorno a mezzanotte e mezza.

Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in cella mortuaria, messa a disposizione dei familiari per la celebrazione del funerale. Lutto in paese per la morte prematura e improvvisa del 55enne.