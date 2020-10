Stroncato da un malore papà di 43 anni

Un malore, durante la notte, ha portato via Nicola Durandi. Udinese, classe 1977, è spirato in seguito a quello che pare un infarto fulminante.

Durandi, noto a molti in città con il soprannome Dudu, era responsabile commerciale della centenaria azienda vinicola familiare, la Casa Vinicola Antonutti di Colloredo di Prato.

In particolare, dopo il diploma al Liceo Scientifico Marinelli e la laurea in Economia, si era completamente dedicato ad espandere la rete di distribuzione, in Italia e all'Estero, dei vini prodotti con le uve dei vigneti della zona DOC Friuli Grave.

Nicola, grande sportivo - attivo per anni nel calcio dilettantistico - lascia una moglie e due figli. Solo il 5 settembre scorso aveva compiuto 43 anni.