Stroncato traffico di eroina sull'asse Mestre-Pordenone

La Guardia di Finanza di Pordenone ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di quattro cittadini italiani e uno di nazionalità tunisina, coinvolti a vario titolo nello spaccio di eroina nella provincia di Pordenone. Altri due soggetti sono indagati a piede libero.

L’operazione, condotta su delega della Procura di Pordenone, trae origine da un arresto avvenuto lo scorso anno a Pordenone per spaccio di una giovane coppia, che smerciava nel proprio appartamento nel capoluogo droga pesante a soggetti dell’hinterland, fra i quali anche minorenni.

Le Fiamme Gialle, sulla base di successivi approfondimenti investigativi, hanno scoperto una rete di spaccio estesa nella provincia, riconducibile a quattro soggetti (due residenti a Pordenone e due a Cordenons), ideatori di un “canale di approvvigionamento” dell’eroina tra la piazza di spaccio di Mestre e la Destra Tagliamento, che vedeva come fornitore un tunisino residente nel Veneziano. Quest’ultimo, già gravato da precedenti specifici e nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, proseguiva le attività criminose da casa, da dove coordinava, tramite terzi, la consegna dello stupefacente che avveniva, per strada, nelle adiacenze dell’immobile.

Il traffico è proseguito senza sosta anche nel periodo del lockdown. Gli spacciatori continuavano a viaggiare e a cedere l’eroina ai propri clienti nel Pordenonese, fatto questo che consentiva loro di operare in quasi assenza di “concorrenza”, con conseguente aumento significativo del prezzo medio delle dosi. Con separata verbalizzazione, si procederà a contestare ai responsabili anche le violazioni penali e amministrative per l’inottemperanza ai provvedimenti dei Dpcm.

Gli investigatori, al termine degli accertamenti, sono riusciti a ricostruire oltre 500 episodi di spaccio e la commercializzazione di tre chili di eroina, avvenuti da agosto 2019 ad aprile 2020 a favore di soggetti residenti nel Pordenonese, sia noti tossico-dipendenti sia persone insospettabili. Gli scambi, concordati al telefono usando un linguaggio in codice, avvenivano nei pressi delle abitazioni degli indagati. Nel corso dell’attività di Polizia Giudiziaria sono stati sequestrati circa 110 grammi di eroina, 32 grammi di metadone, due coltelli a serramanico e un bilancino.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, alla luce del compendio probatorio acquisito nel corso delle investigazioni, ha disposto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, la custodia cautelare in carcere per il pusher tunisino e le due persone residenti a Pordenone e i domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico per i due residenti a Cordenons. Il Gip provvedeva, inoltre, a stralciare per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Venezia la posizione di altri due soggetti indagati per spaccio.

Le fasi conclusive dell’operazione si sono svolte con l’impiego di 20 finanzieri della Compagnia di Pordenone, supportati da colleghi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia intervenuti anche con unità cinofila. L’operazione di servizio ha consentito di sradicare l’operatività di un importante gruppo di spacciatori, in grado di commercializzare un considerevole quantitativo di stupefacente e, soprattutto, di chiudere un importante canale di rifornimento di eroina tra Mestre e Pordenone, il cui consumo – soprattutto nel periodo estivo – è in crescita significativa tra i giovani, che sempre più si avvicinano a questa droga letale, come purtroppo testimoniano i recenti fatti di cronaca.