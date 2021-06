Stroncato un traffico internazionale di rifiuti con base a Udine e Pradamano

Maxi operazione contro il traffico illecito di rifiuti, a Udine: due depositi chiusi e 23 persone indagate. Sabato 12 giugno la Polizia Stradale di Udine, con l’ausilio di personale del Compartimento Polizia Stradale per il Fvg e delle Sezioni di Gorizia e Pordenone, ha dato esecuzione nel territorio provinciale a una serie di decreti di perquisizione nell’ambito di una complessa operazione di Polizia Giudiziaria coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettale Antimafia di Trieste, Federico Frezza, finalizzata al contrasto del reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (Art. 452 quaterdecies C.P.).

Sono 23 i cittadini che risultano indagati, di cui 14 ghanesi, quattro camerunensi, due ivoriani, due nigeriani e un italiano, tutti residenti in provincia di Udine, tranne due residenti a Gorizia e Firenze, uno dei quali è stato sorpreso in flagranza di reato dagli agenti della Stradale e arrestato.



L'indagine avviata nel 2019

L’esecuzione delle perquisizioni ha portato alla chiusura di due ingenti depositi abusivi di rifiuti il primo dei quali ubicatoed il secondoin via Cussignacco,In particolare sono state posti sotto sequestro oltre 1.100 metri cubi di pneumatici fuori uso da smaltire nella maggior parte dei casi incastrati uno dentro l’altro, verosimilmente pari a un numero compreso, nonchédal personale della Unità di P.G. della Sottosezione Autostradale di Amaro che aveva notato un numero anomalo di piccoli e medi furgoni che trasportavano pneumatici vecchi. Insospettiti dai numeri del fenomeno, gli agenti hanno seguito alcuni mezzi, giungendo al sito di via Emilia, a Udine, punto di arrivo di molti dei veicoli pedinati. A questo punto è stata coinvolta la Squadra di P.G. della Sezione che, constatata l’entità del fenomeno, ha coinvolto anche il personale dell’Unità di P.G. della Sottosezione di Palmanova per avviare un’articolata attività di indagine per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 452 quaterdecies C.P. (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”).Quest’ultima norma penale, introdotta nel 2018 a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico, ha la finalità di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno abbracciando tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché venga raggiunta la soglia della “ingente quantità” a prescindere da un effettivo danno all'ambiente, è di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia che, per questo, da subito ha assunto il coordinamento delle attività di indagine nella persona del dott. Federico Frezza, Sostituto Procuratore Distrettuale.Sono stati attivati servizi di, evidenziando la reale dimensione del fenomeno che ha visto decine di persone coinvolte nel recupero, prevalentemente in modalità illecite tramitea Udine e Pradamano, non prima però di aver reso definitivamente inservibili gli pneumatici mediante la procedura manuale di inserimento di più pneumatici all’interno di uno di questi.La procedura serve a ridurre l’ingombro delle gomme per poter essere stoccate in maggior numero e in un secondo momentoI mezzi pesanti che circolavano violando a normativa sul trasporto dei rifiuti,, secondo la disciplina del trasporto intermodale,. Proprio la disciplina del trasporto intermodale, tipica materia di competenza della Polizia Stradale, ha consentito da subito di stabilire la destinazione finale dei container che venivano caricati nei siti di stoccaggio e dunque ilNel corso delle attività di indagine protrattesi per molti mesi, la Stradale di Udine, sempre sotto la guida del Sostituto Procuratore distrettuale, è riuscita a fermare e sequestrare presso i porti di partenza numerosi container contenenti altre decine tonnellate di PFU che si aggiungono alle oltre 100 tonnellate sequestrate a Udine e comprovanti un giro d’affari di straordinaria ampiezza.Per questo motivoIl Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trieste, che ha seguito tutta l’attività di indagine, ha così commentato: “La brillante operazione eseguita dalla Polizia Stradale di Udine con il coordinamento del dott. Federico Frezza, Sostituto Procuratore Distrettuale, dimostra l’interesse e l’attenzione che la Direzione Distrettuale Antimafia ha per la tutela dell’intero territorio regionale e per la repressione di tutti i fenomeni che riguardano il traffico illecito di rifiuti. L’ottima sinergia tra Procura Distrettuale e Polizia Giudiziaria territoriale sta a dimostrare che, anche se la direzione delle operazioni non è collocata nel territorio dove sono avvenute le attività di Polizia Giudiziaria, si conseguono comunque risultati operativi molto significativi. Ciò dimostra la bontà dell’intuizione che fu di Giovanni Falcone di concentrare nelle 26 Procure dei capoluoghi di Distretto le attività di indagine aventi ad oggetto le forme di criminalità più insidiose perché meglio organizzate”.Anche il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia, Dirigente Superiore dott.si è unito al plauso del Procuratore affermando che “La pregevole attività di indagine della Sezione di Udine coordinata dalla Procura Distrettuale di Trieste dimostra ancora una volta la validità della sinergia operativa tra Polizia Stradale e Procura Distrettuale e conferma l’impegno nella prevenzione e nella repressione degli illeciti nella complessa materia del trasporto anche internazionale delle merci e dei rifiuti, tipiche ed irrinunciabili espressioni della professionalità della Polizia Stradale quale Specialità della Polizia di Stato”.