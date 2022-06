Studente mutilato durante uno stage, partito il processo a Udine

Nel 2018 lui, studente del Bearzi di origine albanese, aveva 16 anni ed era andato alla Emmebi di Pavia di Udine per uno stage.

A due giorni dalla conclusione, la sua mano destra è finita in una fresatrice ed è stata in parte mutilata. Oggi è tornato in Tribunale a Udine, davanti al giudice Mauro Qualizza, il processo per lesioni colpose che vede imputati il consigliere delegato per la sicurezza dell’azienda, un manzanese di 50 anni, oltre al tutor aziendale del giovane e l’operaio che stava affiancando il ragazzo, entrambi di Campoformido.

Due i testi ascoltati oggi. Un ex dipendente dell’azienda ha riportato che quattro mesi prima dell’infortunio il dispositivo di sicurezza di quella fresatrice aveva avuto un problema, mentre l’ispettore dell’Azienda sanitaria ha affermato che quel giorno il ragazzo utilizzava guanti antistrappo, controindicati per quell’utensile. Furono proprio i guanti, infatti, a finire tra gli ingranaggi e a trascinare la mano nei meccanismi.

Il consigliere è accusato di non aver garantito l’efficienza dei sistemi di sicurezza della macchina, di non aver formato il ragazzo all’uso dell’utensile e di non aver inserito gli stagisti nel Documento valutazione rischi. Il tutor è accusato di non aver vigilato sull’utilizzo dell’attrezzatura e dei dispositivi di sicurezza, l’operaio di aver permesso al ragazzo di usare la fresatrice senza lo schermo di protezione.

La prossima udienza è prevista per settembre.