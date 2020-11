Incidente stradale intorno alle 5 di oggi, in via Fabio Severo all'altezza del civico 142, a Trieste. Una vettura, per cause da accertare, si è cappottata; sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede Centrale del Comando provinciale di Trieste per mettere in sicurezza il mezzo e l'area.

La persona coinvolta, una studentessa di 28 anni, è uscita dal mezzo autonomamente; è stata presa in carico dai sanitari. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Trieste.