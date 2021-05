Studentessa investita mentre va a scuola

Incidente questa mattina, intorno alle 7, nel territorio del comune di Trieste, in via di Prosecco, nella zona di Opicina. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del capoluogo giuliano, intervenuti per rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha investito una ragazza di 15 anni che stava andando a scuola.

La giovane è finita contro il parabrezza anteriore dell'auto. È rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave, soccorsa del personale medico di un'ambulanza intervenuto dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112.

L'equipe sanitaria inviata dalla Centrale Sores di Palmanova ha preso in carico la ragazza per tutte le cure del caso. La giovane è rimasta sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.

Per la viabilità, a supporto, anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Basovizza.