Stupro di gruppo su una 12enne, fermato uno straniero

La Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Latina, di un cittadino indiano accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 12enne.

L'uomo, domiciliato nel Friuli Occidentale, fa parte di un terzetto, composto da cittadini di nazionalità indiana in attesa di regolarizzare le proprie posizioni sul territorio italiano, che avrebbe abusato della minore nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, mentre era ospitato nell'abitazione della vittima durante il periodo del lockdown per il coronavirus.

Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato locale, erano partite dopo la denuncia della madre della piccola, anch'essa di nazionalità indiana.

Stando alle ricostruzioni, corroborate dagli accertamenti medico-legali, i tre avrebbero abusato sessualmente della minore in diverse occasioni, intimandole di non dire nulla, approfittando dell'assenza del padre per motivi di lavoro. Il terzetto era stato allontanato dall'abitazione a luglio per altri motivi.

Sussistendo il pericolo di fuga, la Procura di Latina ha emesso i provvedimenti di fermo eseguiti uno nel Friuli Occidentale e due nella stessa Fondi, dove sono stati rintracciati gli altri accusati.