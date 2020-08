Stupro di Lignano, convalidato il fermo dei due aggressori

Sono stati convalidati questa mattina i fermi per i due minorenni accusati della violenza sessuale ai danni di una 15enne, consumata nella notte tra sabato e domenica sulla spiaggia di Lignano. Il tribunale ha disposto per loro la detenzione in un Istituto Penitenziario per Minori.

Il 16enne cittadino albanese non ha reso dichiarazioni al giudice per le indagini preliminari, Laura Raddino, mentre il 17enne egiziano ha detto che si sarebbe trattato di un rapporto consensuale.

Nel frattempo, a Lignano sono apparsi alcuni striscioni all’esterno della struttura che ospitava la Comunità di minori seguiti dalla Onlus di Milano, della quale facevano parte anche i due aggressori. Si tratta di scritte di protesta contro il gravissimo gesto compiuto, che sono stati prontamente rimossi dalla Polizia locale.

Tutto il gruppo, compreso il ‘palo’, che resta indagato a piede libero, è stato trasferito nella struttura di Piani di Luzza.

Oggi, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un nuovo sopralluogo, per raccogliere ulteriori elementi utili per le indagini.

Nel frattempo, la 15enne è rientrata a casa, in Veneto, con i genitori.