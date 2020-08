Stupro di Lignano, l'invito per una passeggiata finisce con un duplice abuso

Doveva essere una serata di festa, da trascorrere con gli amici a Lignano, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La notte tra Ferragosto e domenica 16, invece, si è trasformata in un vero e proprio incubo per una 15enne residente in provincia di Venezia che, con l'inganno, è stata portata sulla spiaggia da due giovani stranieri e violentata.

La ragazza è riuscita a chiedere aiuto, ad attirare con le sue grida altre persone e alcuni degli amici con cui era uscita, facendo così scappare i due aggressori. Fondamentali il suo racconto e la testimonianza dei suoi amici che hanno messo sulla giusta strada gli agenti della Polizia di Stato del posto temporaneo di Lignano che, a tempo di record, sono riusciti a identificare e arrestare i responsabili.

Oggi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Lignano Sabbiadoro, il vicario della Questura di Udine, Luca Carocci, e il vice questore Massimiliano Ortolan, hanno illustrato i dettagli dell'indagine.

“La tempestività d'intervento è stata fondamentale per non consentire agli autori del reato di elaborare strategie di difesa o di tentare la fuga" ha detto ai microfoni di Telefriuli il vicario della Questura di Udine, Luca Carocci. "La ragazza che si trovava in vacanza con la famiglia è uscita per partecipare a una festa sul litorale, quando è stata avvicinata da due giovani che, con la scusa di accompagnarla a casa, l'hanno invece portata in spiaggia, abusando a turno di lei”.

“C'è un terzo giovane coinvolto – prosegue Carocci – che, però, non ha abusato della ragazza, ma ha fatto da palo agli altri due. Attirati dalle grida della 15enne, i suoi amici sono arrivati sul posto, mentre gli aggressori sono riusciti a scappare”.

E' stata un'indagine rapidissima e che si è conclusa con l'arresto dei responsabili. Fondamentale la testimonianza della giovane vittima che ha fornito elementi utili alle indagini.

“Abbiano parlato con la giovane e i suoi amici", spiega il vice questore Massimiliano Ortolan, "ottenendo una descrizione parziale degli aggressori, con tanto di particolari come il taglio di capelli e un piercing. Tutti elementi che si sono rivelati fondamentali. I colleghi, anche quelli a riposo e non in turno – sottolinea il vice questore -, sono arrivati sul posto e hanno osservato la spiaggia in cerca degli autori. Così si è appreso che alcuni ragazzi già il giorno prima erano a Lignano e si erano resi protagonisti di episodi che li avevano fatti notare”.

Gli agenti di Polizia di Lignano hanno avuto un'intuizione che si è rivelata preziosa per le indagini: hanno pensato, infatti, di verificare la presenza di ragazzi corrispondenti all'identikit in una struttura della città balneare friulana. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno subito notato un giovane che corrispondeva alla descrizione e che a sua volta era anche stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza. Sono così stati individuati gli altri due complici.

“La vittima della violenza ha riconosciuto entrambi i giovani che hanno abusato di lei", continua Ortolan, "mentre il terzo – quello che ha fatto da palo - non l'aveva visto. Uno di questi ragazzi, un 17enne egiziano la cui nazionalità è al momento oggetto di verifica perché potrebbe essere naturalizzato italiano, ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona”.

Ad abusare della giovane veneta sono stati in due, il 17enne egiziano e il 16enne albanese, mentre il terzo giovane coinvolto nell'indagine è stato denunciato perché non ha partecipato attivamente all'aggressione, ma "se non ha assistito sapeva quali erano le intenzioni degli amici" ha sottolineato Ortolan.

I tre sono tutti assistiti da una comunità milanese che si occupa di minori non accompagnati come il terzo complice e il 16enne albanese, e di accogliere ragazzi con precedenti penali che vengono loro affidati, in quanto ente sociale, come nel caso del 17enne egiziano.

L'accusa per i due giovani autori dell'aggressione, che al momento sono già stati accompagnati in un'altra comunità, è di violenza sessuale di gruppo.

Il vicario Luca Carocci ha voluto “esprimere come Istituzione la solidarietà alla giovane vittima e ai suoi familiari, che hanno visto trasformarsi in dramma una vacanza spensierata. I colpevoli – continua Carocci - hanno compiuto un'azione di cui, oltre spero al rimorso che proveranno, pagheranno le conseguenze”.

La ragazza è stata medicata al Pronto soccorso di Latisana la notte stessa della violenza e si trova ancora ricoverata nella struttura.