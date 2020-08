Stupro di Lignano, spunta un nuovo video

Continuano le indagini per far luce sui contorni della brutale violenza sessuale consumata in spiaggia a Lignano ai danni di una 15enne veneta, per cui sono stati arrestati due minori stranieri, ospiti di una comunità di recupero di Milano.

E spunta un nuovo video, girato con uno smartphone poco prima dell’abuso, nella notte tra sabato e domenica. Le immagini potrebbero fare ulteriore luce sulla drammatica vicenda. La Squadra Mobile di Udine che sta seguendo le indagini lo esaminerà nelle prossime ore. Il video è stato girato da una ragazza. Ritrae una giovane e i due aggressori.

Nel frattempo la 15enne è stata dimessa dall’ospedale di Latisana, dove è stata medicata e dove è stata accertata la violenza subita. Sul suo corpo, in particolare sulle gambe e sulle braccia, sono evidenti i segni della costrizione, con ecchimosi e tumefazioni, ma la ferita più grande e difficile da guarire è quella psicologica. La ragazza sarebbe ancora a Lignano con i suoi genitori.

Domani è previsto un nuovo passaggio tecnico della Procura dei Minori per definire la posizione dei due fermati. La Squadra Mobile sta esaminando anche il profilo dei due arrestati, posti in comunità, per meglio comprendere la loro brutale azione.

Il sindaco Luca Fanotto ringrazia le forze dell’ordine per il lavoro svolto. Il primo cittadino intende scrivere una lettera ai familiari della vittima, per testimoniare la sua vicinanza in questa drammatica situazione che ha scioccato l’intera comunità.