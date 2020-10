Sui boiardi della Regione splende sempre il sole

La recessione economica innescata dalla pandemia sta colpendo molto pesantemente il mondo del lavoro, facendo segnare livelli imprevisti di ricorso alla cassa integrazione, mentre la perdita di posti di lavoro è stata finora limitata dal blocco imposto per legge che però sta per scadere. Tutti guardano all’arrivo dei fondi europei che si auspica siano impiegati per sostenere un cambio di passo capace di cancellare i molteplici fattori che hanno rallentato il Paese evitando il solito assalto alla diligenza.

I sacrifici, almeno per ora, li stanno facendo i soliti noti, immancabilmente concentrati nel settore privato, dove il reddito dei dipendenti ha subito una pesante compressione tra ammortizzatori sociali, contratti di solidarietà, part time e via dicendo, gli stessi che spesso, durante la chiusura hanno lavorato da casa quando potevano, usando i propri Pc e trasformando la loro casa in un ufficio, spesso senza neppure godere di un minimo rimborso. E il settore pubblico? Il discorso, salvo rare eccezioni è sostanzialmente differente, perché non solo molti uffici durante la chiusura semplicemente non hanno lavorato (tra questi non ci mettiamo di certo quelli comunali che anzi sono sempre stati sotto pressione) o lo hanno fatto a scartamento ridotto, ma nessun dipendente pubblico ha dovuto fare cassa integrazione e consumare le proprie ferie per dare una mano all’azienda. Lavoratori pubblici come sempre super garantiti, ma non scherzano neppure i loro dirigenti che, oltre ad essere sostanzialmente inamovibili, guadagnano anche molto bene, mantenendo livelli di stipendio superiori a quelli riconosciuti di solito ai colleghi del settore privato. Burocrati, mandarini, boiardi: i sinonimi nel linguaggio giornalistico si sprecano, ma alla fine il concetto è sempre quello: si tratta di persone molto ben retribuite e con parecchio potere in mano dato che mentre gli assessori passano, loro restano e Tutt'al più cambiano direzione.



Quanti sono e quanto guadagnano attualmente i dirigenti della Regione Friuli-Venezia Giulia? Sono 101, dei quali 31 di vertice alla guida quindi delle varie Direzioni regionali e altri 69 posti alla guida dei vari Servizi che fanno funzionare la complessa macchina regionale che può contare su un totale di 3.241 dipendenti, cifra cresciuta notevolmente dopo la chiusura delle province dato che ben poco del loro personale ha scelto di lavorare nei Comuni che pure avevano disperato bisogno di rinforzi. I dirigenti dunque sono meno e meno pagati rispetto al passato: nel 2013 erano in totale 127 con retribuzioni che oscillavano tra i 221 mila euro corrisposti al direttore della Protezione civile regionale (allora Guglielmo Berlasso) e i 73mila euro del meno retribuito (Mauro Asaro). Nel 2020 gli stipendi per i 31 dirigenti di vertice oscillano tra i 155.220 euro corrisposti al direttore della Protezione civile regionale, Amedeo Aristei, e gli 87mila euro dello stipendio di Ida Valent, vicedirettore centrale e direttore ad interim del Servizio programmazione finanziaria e gestionale, progetti europei. Nel mezzo ci sono i 150mila euro del direttore generale Franco Milan (più o meno la stessa retribuzione corrisposta al presidente della Regione Massimiliano Fedriga), 13 direttori da 136mila euro all’anno più altri 14 dirigenti a 120mila euro. Ci sono poi altri 69 direttori che percepiscono tra i 94.500 euro e i 77mila euro.Ovviamente, non sono inclusi in questi elenchi tutti coloro - e sono davvero molti - che ricoprono incarichi dirigenziali in società ed enti controllati dalla Regione, come per esempio il direttore generale e il direttore amministrativo dell’Arpa che percepiscono 62.500 euro all’anno o il direttore generale pro tempore di Friulia, la finanziaria controllata dalla Regione, al quale spettano 118.792 euro annui ai quali si sommano i 139.802 euro (erano oltre 144mila euro all’anno nel 2015) corrisposti ai cinque dirigenti che lo affiancano e i cui contratti sono tuttavia privatistici.A conti fatti, avendo il tempo necessario per curiosare tra le varie aziende l’elenco sarebbe molto più lungo. E stendiamo un pietoso velo sulle nomine politiche riservate alle varie presidenze dove, manco a dirlo, le retribuzioni ammontano a svariate decine di migliaia di euro, con la magra consolazione che almeno non sono inamovibili.