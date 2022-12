Sui falsi prosciutti di San Daniele cala la scure della prescrizione

Falsi prosciutti di San Daniele, cala la scure della prescrizione. Per questo motivo il gup di Udine Matteo Carlisi ha disposto il non luogo a procedere per cinque persone, mentre ha rinviato a giudizio la società sandanielese Marini Salumi srl.

L'accusa era di aver sostituito, tra il 2011 e il 2013, centinaia di cosce di San Daniele conferite dai produttori con pezzi di provenienza nazionale o straniera, poi marchiate con falsi timbri San Daniele Dop e spacciate come prosciutto pregiato. Le cosce di San Daniele, invece, sarebbero state vendute al mercato nero.

Gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli dal Tribunale di Udine nel marzo 2018 e dalla Corte d'Appello di Trieste nel settembre 2019. A luglio, però, la Cassazione ha azzerato le condanne per un errore procedurale e rimandato tutto al gup.

Sul banco degli imputati resta solo la società, per la quale la prescrizione è sospesa fino al passaggio in giudicato del procedimento. La Marini Salumi srl, difesa dall'avvocato Helga Parisi, sarà giudicata dal Tribunale collegiale di Udine. La prima udienza è prevista per metà gennaio.